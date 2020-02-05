Снег и ветер наделали беды на дорогах: показали, как помогают водителям

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Снег и штормовой ветер уже принесли неудобства для водителей в некоторых областях Украины.

На Закарпатье очищали от поваленных деревьев автодороги в с. Кибляры Ужгородского района и в с. Загорб на Великоберезнянщине. Отбуксировали 7 транспортных средств, которые не могли самостоятельно двигаться по горным перевалам Воловецкого и Раховского районов, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Хмельницкой области на автодороге Житомир-Черновцы возле с. Солобковцы Ярмолинецкого района чрезвычайники оказали помощь водителю грузовика Scania, который слетел в кювет. Также вытянули из грязи грузовик DAF, который съехал на полевую дорогу.

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В Винницкой области спасатели оказали помощь водителю автобуса, который, не справившись с управлением в условиях сильного снегопада, съехал с проезжей части дороги. В Литинском районе работники ГСЧС помогали автомобилю экстренной медицинской помощи, который застрял на грунтовой дороге.

В Киевской области из заснеженного кювета вытащили легковушку. От оказания медицинской помощи водитель отказался.

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.