Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)

Фото: instagram.com/Ольга Бунина

Женщину, которую нашли мертвой в курортном Скадовске на Херсонщине, звали Ольга Бунина. Ей было 34 года. Вместе с сыновьями 7 и 9 лет приехала на отдых из Херсона. Сняла квартиру за 500 м от моря. Была разведена. В Херсоне имела риэлтерское агентство.

У нее на голове был полиэтиленовый пакет. Ее сыновья лежали рядом. Видимых телесных повреждений на телах не было, говорится в ТСН.

"Во время осмотра на телах погибших видимых телесных повреждений обнаружено не было. Имеются признаки асфиксии у женщины. Трупы направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти", - рассказала пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Ирина Атаманенко.

По предварительным данным экспертов, сначала умерли дети, а потом - мать. По дому, где произошла трагедия, ходят слухи, что женщина отравила детей. Когда они уснули, надела себе мешок на голову и задушилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Людмила Синебок повесилась возле мертвых детей

Владелец жилья, которое сняла семья, местный житель. Мужчина - бывший налоговик, который приобрел квартиру, чтобы сдавать ее. На мать с двумя мальчиками никто не обратил внимания, потому что в это время в курортном городке немало гостей.

В день гибели матери с сыновьями никто не видел. В квартире, говорят соседи, было тихо. Тела нашел бывший муж погибшей. Как стало известно, он приехал на море навестить детей. Мол, долгое время не мог с ними связаться.

Правоохранители опрашивают жителей микрорайона. Изымают видео с камер видеонаблюдения. От чего погибли мать и дети, обещают рассказать после судмедэкспертизы.

Тела женщины и ее сыновей в съемной квартире в Скадовске Херсонской области обнаружили 8 июля около 16:30. Полицию вызвал бывший муж женщины, который приехал из Голой Пристани.