"Смотрящего" впервые осудили за распространение преступного воздействия

В Украине впервые осудили за распространение преступного воздействия.
До лишения свободы на семь лет и два месяца посадили "смотрящего", сообщает Офис генерального прокурора.
"При публичном обвинении Житомирской областной прокуратуры впервые в Украине к реальному наказанию приговорен заключенный, который находился в статусе "смотрящего", распространял преступное влияние и требовал несуществующий долг", - говорится в сообщении.
Мужчина во время отбывания двенадцатого наказания в колонии по просьбе ранее судимой местной жительницы требовал у мужчины несуществующий долг.
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Он звонил потерпевшему и потребовал передать деньги в конкретную дату. Угрожал применить свой криминальный авторитет и прислать к нему людей для физической расправы.
В Ивано-Франковской области во время приема в стоматолога убили мужчину. Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области. Местные СМИ написали, что убитый - Игорь Дутка, криминальный авторитет по прозвищу "Сухой".
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