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вторник, 15 февраля 2022 17:26

"Смотрящего" впервые осудили за распространение преступного воздействия

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&quot;Смотрящего&quot; впервые осудили за распространение преступного воздействия
Преступник требовал у мужчины несуществующий долг. Фото: Pexels

В Украине впервые осудили за распространение преступного воздействия.

До лишения свободы на семь лет и два месяца посадили "смотрящего", сообщает Офис генерального прокурора.

"При публичном обвинении Житомирской областной прокуратуры впервые в Украине к реальному наказанию приговорен заключенный, который находился в статусе "смотрящего", распространял преступное влияние и требовал несуществующий долг", - говорится в сообщении.

Мужчина во время отбывания двенадцатого наказания в колонии по просьбе ранее судимой местной жительницы требовал у мужчины несуществующий долг.

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Он звонил потерпевшему и потребовал передать деньги в конкретную дату. Угрожал применить свой криминальный авторитет и прислать к нему людей для физической расправы.

В Ивано-Франковской области во время приема в стоматолога убили мужчину. Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области. Местные СМИ написали, что убитый - Игорь Дутка, криминальный авторитет по прозвищу "Сухой".

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