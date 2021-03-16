Смертельный рейс из Польши в Украину: сколько пострадавших остаются в больницах

6 марта вытащили из кювета и поставили на колеса автобус с украинскими, следовавший из польской Познани. Перевернулся накануне ночью. Пятеро пассажиров погибли. Фото: tvn24.pl

В польских медицинских учреждениях остаются 11 украинцев, пострадавших в результате ДТП автобуса, ехавшего по маршруту Познань - Херсон. Двое из них в очень тяжелом состоянии.

Такие данные по состоянию на 16 марта сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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"В больницах находятся еще 11 человек, двое продолжают оставаться в тяжелом состоянии. Один из пострадавших, который находится в тяжелом состоянии, 15 марта вертолетом был доставлен из больницы города Любачув в Жешув", - цитирует "Укринформ" Павлюка.

Дипломат добавил, что двоих пострадавших могут выписать из больницы до конца дня 16 марта. В ближайшие дни отправить на выписку еще нескольких пострадавших украинцев. Не исключено, что кто-то из них будет перевезен в Украину спецтранспортом.

В Польше разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. Авария произошла вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства 5 марта около 23:50. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все украинцы. Три женщины 1960, 1967 и 1988 годов рождения и двое мужчин 1968 по 1992 годов рождения погибли. Среди них 52-летний Альберт Кудин из Шепетовки Хмельницкой области. Еще 39 человек забрали в шесть местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчане и студенты. Одна женщина - из Львовской области, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.