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Смертельный пожар в колледже: еще одной подозреваемой избрана мера пресечения

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Смертельный пожар в колледже: еще одной подозреваемой избрана мера пресечения
66-летняя Татьяна Хомич работает завхозом в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел пожар. Ее обвиняют в служебной халатности, повлекшей нарушение правил пожарной безопасности и гибели людей. Фото - kekc.news

Завхоза сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 66-летнюю Татьяну Хомич отправили под домашний арест. Ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00. Такое решение принял Киевский райсуд Одессы 15 января.

Женщину обвиняют в служебной халатности, повлекшей нарушение правил пожарной безопасности и гибели людей.

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Адвокаты заведующей хозяйством утверждали, что подозрение необоснованно, поскольку в обязанности их подзащитной ответственность за пожарную безопасность не входила. Эта функция якобы была возложена на другого сотрудника колледжа - Алексея Коваля. Но он предоставил суду проекты приказов, назначают подозреваемую ответственной, чтобы снять вину с себя.

Сама же Татьяна Хомич рассказала, что работает в этом учебном заведении 36 лет, сначала лаборантом, а последние 15 лет - заведующей учебным корпусом.

Если прокуратура докажет вину подозреваемой, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел утром 4 декабря. В помещении было до 400 человек. Пламя быстро распространилось. Из-за дыма и высокой температуры студентам и преподавателям было трудно найти выходы. Кое-кто начал прыгать из окон 6-этажного здания. Погибли 16 человек, еще 32 травмированы. Подозрение в служебной халатности объявили директору колледжа 65-летней Любови Кочерге. С 11 декабря она находится под круглосуточным домашним арестом.

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