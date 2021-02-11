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Смертельный пожар в инфекционной больнице: руководитель медучреждения озвучил новую версию

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Смертельный пожар в инфекционной больнице: руководитель медучреждения озвучил новую версию
В Запорожской областной инфекционной больнице произошел пожар. Погибли 3 пациентов и врач. Фото: zp.npu.gov.ua

Причиной смертельного пожара в областной инфекционной больнице в Запорожье могли стать аппараты ИВЛ с увеличенной подачей кислорода.

Такую версию не исключает главный врач учреждения Владимир Шинкаренко. По его словам, эта трагедия подобная к инцидентам в Турции, России и Западной Европе, где также взрывалось оборудование.

"Для лечения больных коронавирусом используется современное оборудование, которое имеет функцию "хай-фло". То есть это повышенный уровень подачи кислорода. За счет этого коронавирусные больные и выживают. Мы ожидаем выводы комиссии: можно ли нам его использовать", - говорит Шинкаренко, передает ТСН.

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Все аппараты ИВЛ, которые в медучреждении использовали для спасения пациентов с коронавирусом, опломбировали.

На период следствия реанимационное отделение больницы не работает. Всех больных, находившихся там, доставили в другие медучреждения. Следователи выясняют, что именно стало причиной пожара.

Пожар в областной инфекционной больнице произошел 3 февраля в 23:25. Огонь вспыхнул в боксе реанимации на 1-м этаже. Там лежали больные с коронавирусом. Всего в помещении находились 12 человек. Пожарные пытались потушить пламя и спасти пациентов. Большинство из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 6 пациентов и 2 медика отравились угарным газом и обожглись. Их лечат в Запорожье. Анестезиолог 26-летняя Ольга Глива и трое пациентов погибли от ожогового шока.

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