Смертельный обвал дома в Дрогобыче: рассматривают новую версию

На Львовщине расследуют новую версию смертельного овала дома в Дрогобыче.
К разрушению мог привести тонкий фундамент, сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.
"В этом доме фундамент имеет толщину всего 30 сантиметров. И этот кирпич находится под землей. Возможно, это привело к разрушению", - сказано в сообщении.
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Эта версия пока не подтверждена, в горсовете ожидают заключение экспертов.
"На основании заключения мы можем обладать суммой нанесенного ущерба и после этого можем вести предметно переговоры с теми лицами, которые выразили готовность помочь в обеспечении жильем пострадавших", - отмечают в горсовете.
Второй подъезд четырехэтажного дома №101 на ул. Грушевського.в Дрогобыче обвалился 28 июля в 2.46. Погибли восемь человек - 4-летний мальчик, женщины в возрасте 20, 44, 64, 79 и 80 лет, двое мужчин - 42 и 62 года.
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