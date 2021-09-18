Смертельное ДТП в Киевской области: от сильного удара пассажирка оказалась в багажнике

В результате аварии погибли 3 пассажира. Фото: Нацполиции

На трассе вблизи выезда из Белой Церкви 18 сентября Cherry Amulet попал в ДТП. В результате погибли 3 пассажира автомобиля. Об этом сообщили в Нацполиции.

Вечером 18 сентября в полицию поступило сообщение об аварии, которая произошла на трассе вблизи выезда из города Белая Церковь в направлении села Дрозды.

По словам 72-летнего водителя автомобиля Cherry Amulet, он не справился с управлением и съехал в кювет. Там автомобиль столкнулся с деревом.

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Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля. К сожалению, женщина погибла на месте происшествия. Ее личность до сих пор устанавливают правоохранители.

Среди погибших также 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ. Следователи отметили, что определят правовую квалификацию инцидента позже.

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