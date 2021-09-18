15-летнего водителя подозревают в смертельном наезде на 11-летнюю

В Николаеве 15-летнего подростка подозревают в смертельном наезде на 11-летнюю девочку. Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве 15-летнего подростка подозревают в смертельном наезде на 11-летнюю девочку. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее налетела "Славута" и скрылась с места ДТП.

Авария произошла 17 сентября около 19:20 у дома № 20 по ул. Степной. Брошенное авто разыскали позже, сообщили в отделе коммуникации областной полиции 18 сентября.

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"Водитель автомобиля "Славута" светло-зеленого цвета сбил 11-летнюю девочку-пешехода, которая пересекала дорогу. Ребенок от полученных травм скончался по дороге в больницу. Брошенное авто с характерными для ДТП повреждениями нашли за несколько километров. А через некоторое время установили трех человек, которые были в транспортном средстве. По предварительной информации, автомобилем мог управлять 15-летний местный житель", - рассказали полицейские.

Следователи открыли уголовное производство. Назначили ряд экспертиз, по результатам которых в том числе будет достоверно установлено, кто именно управлял автомобилем в момент ДТП. Устанавливают все обстоятельства ДТП и его причины.

В Виннице на ул. Пирогова 17-летний водитель автомобиля Land Rover сбил 43-летнюю женщину, которая в неустановленном месте выбежала на дорогу. От повреждений потерпевшая погибла на месте. Несовершеннолетнего водителя проверили на состояние опьянения в больнице. Он был трезвый. Ведется следствие.