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четверг, 31 октября 2019 14:43

Смертельная авария на Столичном шоссе: внедорожник догнал Lanos
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На Столичном шоссе в Киеве столкнулись Hyundai и Lanos
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
На Столичном шоссе в Киеве столкнулись Hyundai и Lanos
На Столичном шоссе в Киеве столкнулись Hyundai и Lanos

Утром 31 октября на Столичном шоссе в Киеве произошла смертельная авария.

Там внедорожник Hyundai на большой скорости догнал Lanos, который собирался совершить поворот. В результате у внедорожника разбита передняя часть. Другому авто полностью снесло заднюю, сообщает ТСН.

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Один человек погиб. Еще двух пострадавших спасателям пришлось вызволять из смятого авто. Им оказывают медицинскую помощь.

Все обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

На автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи поселка Песковка Бородянского района под Киевом водитель легкового автомобиля Nisan JUKE не справился с управлением и влетел в металлический отбойник. 50-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.

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