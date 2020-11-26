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Смерть украинца при задержании в Польше: вскрытие не дало результатов

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Смерть украинца при задержании в Польше: вскрытие не дало результатов
Вскрытие тела 44-летнего украинца, который 10 дней назад умер после того, как польские полицейские применили к нему электрошокер во время задержания, не помогло установить точную причину смерти Фото: news.24tv.ua

Вскрытие тела 44-летнего украинца, который 10 дней назад умер после того, как польские полицейские применили к нему электрошокер во время задержания, не помогло установить точную причину смерти.

О том, что результаты вскрытия не дали никаких результатов, сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзи, которая контролирует ход следствия, прокурор Кшиштоф Копаня, передает Укринформ.

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"К сожалению, результаты вскрытия не дали возможность установить причину смерти. Поэтому будут осуществляться дальнейшие экспертизы, отобраны биологические образцы для проведения очередных анализов", - заявил Копаня.

По его словам, предварительная экспертиза установила: мужчина на момент трагического события был трезв. Впрочем, пока нет результатов токсикологических и гистопатологичних исследований. Прокурор отметил, что их результаты станут известны через несколько недель.

"Сейчас идет опрос свидетелей, изучаются видеоданные, воспроизводится ход трагического события. Мы устанавливаем, при каких обстоятельствах был применен электрошокер, и правильно ли полицейские поступили, и могло ли его применение привести к смерти", - сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзи.

Он добавил, что ситуация является сложной и нетипичной, а потому прокуратура должна все тщательно выяснить. На сегодня, расследование этого дела передано в районную прокуратуру города Скерневиц Лодзинского воеводства.

В ночь с 15 на 16 ноября В Польше во время задержания с применением электрошокера скончался 44-летний украинец. Он пытался проникнуть в чужой дом, хотя должен был находиться на самоизоляции. Местные жители вызвали полицию, но во время задержания украинец начал вести себя агрессивно - бросал в офицеров различные предметы и стал угрожать им ножом. Безуспешно применив перцовый баллончик, правоохранители использовали электрошокер. После того, как на мужчину надели наручники, ему резко стало плохо. Несмотря на попытки реанимировать пострадавшего, врачи констатировали его смерть.

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