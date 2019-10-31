Смерть работника АП: в деле новый поворот

14 марта в Киеве нашли мертвым 45-летнего Александра Бухтатого. Руки и голова мужчины были в крови. Фото - Укринформ

Избиение работника Администрации президента Александра Бухтатого не было смертельным.

Токсикологическая экспертиза обнаружила в крови погибшего медицинский препарат клозапин, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.



"Результаты показали наличие в организме пострадавшего клозапина и этилового спирта, попавших в его организм одновременно примерно за 3-5 часов до наступления смерти", - сказала Максимец, передает "Украинская правда".

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Согласно предыдущей экспертизе, телесные повреждения, которые получил погибший, не имеют причинно-следственной связи с его смертью. Их нанесли примерно за час до ее наступления. Именно поэтому было принято решение провести дополнительную токсикологическую экспертизу. Она и показала наличие в организме погибшего алкоголя и медпрепарата.

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Максимець объясняет, что следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек, один из которых - задержан по горячим следам гражданин Армении. Материалы уголовного производства в отношении него уже направлены в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу. Другого нападающего устанавливают и разыскивают.

Следствию не удалось установить причастность подозреваемых к отравлению чиновника. За разбой их могут посадить на 10 лет.

14 марта у ворот церкви на ул. Баггоутовской в ​​Киеве нашли мертвым 45-летнего Александра Бухтатого. Был главным консультантом департамента информационной политики Администрации президента. Тело увидел охранник строительства в 6:50, когда возвращался с ночной смены. Руки и голова Бухтатого были в крови.