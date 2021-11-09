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вторник, 09 ноября 2021 18:25

Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"

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Следователи установили 45 палачей донецкой &quot;Изоляции&quot;
В Киеве задержали руководителя тюрьмы "Изоляция", боевика ДНР Дениса Куликовского с позывными "Палич". Фото: СБУ

Преступления руководителя тюрьмы "Изоляция", боевика ДНР Дениса Куликовского с позывными "Палыч", расследуют больше года.

Следователи допросили потерпевших, провели опознание ими своих палачей и установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре этого года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, цитирует департамент коммуникации МВД.

"Полицейские получили оперативную информацию о руководителе тюрьмы, главном палаче украинцев в "Изоляции" – так называемом "Палыче". А именно, что он прибыл на подконтрольную Украине территорию. И уже сейчас он находится в руках украинских правоохранителей. Сколько бы времени ни прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными", – рассказал Денис Монастырский.

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Установлено 166 человек, находившихся в этой тюрьме, добавил и.о. начальника ГУНП Донецкой области Артем Кисько.

"В течение последнего года полицейские Донбасса проводили расследование событий, происходивших в городе Донецк на территории бывшего завода "Изоляция". В настоящее время там находится тюрьма ДНР. Уже установлено 166 человек, но это не исчерпывающий список находившихся в этой тюрьме пострадавших. Среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины", - сказал он.

По его словам, полицейским Донбасса удалось установить лиц, принадлежащих к разным ветвям власти ДНР. В частности прокуратуры, следователей, оперативников, МГБ ДНР, из категории конвоиров, судей, которые имели причастность к пыткам, издевательствам, проведению действий с потерпевшими, которые находились на территории этой тюрьмы.

Ночью 9 ноября в Киеве оперативники Службы безопасности задержали руководителя тюрьмы "Изоляция", боевика ДНР Дениса Куликовского с позывными "Палыч".

Дениса Куликовского подозревают по четырем статьям "Торговля людьми", "Создание террористической группы или организации", "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и "Нарушение законов и обычаев войны".

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