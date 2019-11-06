Школьник-потрошитель получил пожизненный срок

В Днепре объявили приговор 18-летнему Валентину Земцову из Павлограда. За двойное убийство он получил пожизненное. Фото - ТСН

6 ноября в Днепре объявили приговор 18-летнему Валентину Земцову из Павлограда.

Он получил пожизненное заключение за убийство 30-летнего Семена Бондаренко, его сына Александра, 4 года. А также ранение матери мальчика Виктории Крыгиной, которая тогда была на 33-й неделе беременности.

Суд признал, что осужденный действовал умышленно и понимал, что совершает, хотя и был пьян.

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Потерпевшей на судебном заседании не было. Она после нападения родила сына и получила компенсации он семьи нападавшего, поэтому больше не требовала для Земцова пожизненного наказания.

Он - сын предпринимателя и пасынок павлоградской судьи, причины своей жестокости не объяснил. Хотя во время судебного следствия раскаялся и полностью признал свою вину.

Будет ли защита осужденного подавать апелляцию - пока неизвестно.

В прошлом году 10 марта около 23:30 в дом на ул. Рабочей, 24 пришел 18-летний Валентин Земцов. Через а несколько минут набросился с ножом на мужчину Семена Бондаренко. Затем порезал женщину и убил их сына. Валентин Земцов - ученик 11-А класса городской школы №3. Его отец Геннадий Петрович владеет сетью станций техобслуживания авто. Мачеха Любовь Викторовна до 2005 года работала председателем Павлоградского горрайонного суда, сейчас имеет адвокатскую практику.