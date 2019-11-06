Школьник-потрошитель получил пожизненный срок

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 720
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1782
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2079
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4842
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1584
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 900
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5085
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 729
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6687
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
6
4
5
6
11
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Под Киевом автобус с пассажирами влетел в грузовик
Под Киевом автобус с пассажирами влетел в грузовик
Задержали криминального авторитета с бандой
Задержали криминального авторитета с бандой
&quot;Я вас на ноль умножу&quot; - пьяный прокурор &quot;наехал&quot; на полицейских
"Я вас на ноль умножу" - пьяный прокурор "наехал" на полицейских
В центре Киева прорвало трубу с кипятком: авто провалились под асфальт, движение перекрыто
В центре Киева прорвало трубу с кипятком: авто провалились под асфальт, движение перекрыто
Видео
Все видео
На Полтавщине горит свалка отходов
На Полтавщине горит свалка отходов
36-летний мужчина "заказал" своего работодателя
36-летний мужчина "заказал" своего работодателя
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
Показали момент смертельного столкновения на Кольцевой дороге в Киеве
В Киеве электричка насмерть сбила женщину
В Киеве электричка насмерть сбила женщину
В столице произошла смертельная авария
В столице произошла смертельная авария
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 900
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 711
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3456
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1989
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 864
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 15:58

Школьник-потрошитель получил пожизненный срок

  Комментировать
Школьник-потрошитель получил пожизненный срок
В Днепре объявили приговор 18-летнему Валентину Земцову из Павлограда. За двойное убийство он получил пожизненное. Фото - ТСН

6 ноября в Днепре объявили приговор 18-летнему Валентину Земцову из Павлограда.

Он получил пожизненное заключение за убийство 30-летнего Семена Бондаренко, его сына Александра, 4 года. А также ранение матери мальчика Виктории Крыгиной, которая тогда была на 33-й неделе беременности.

Суд признал, что осужденный действовал умышленно и понимал, что совершает, хотя и был пьян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело школьника-потрошителя: отец и знакомые рассказали о парне

Потерпевшей на судебном заседании не было. Она после нападения родила сына и получила компенсации он семьи нападавшего, поэтому больше не требовала для Земцова пожизненного наказания.

Он - сын предпринимателя и пасынок павлоградской судьи, причины своей жестокости не объяснил. Хотя во время судебного следствия раскаялся и полностью признал свою вину.

Будет ли защита осужденного подавать апелляцию - пока неизвестно.

В прошлом году 10 марта около 23:30 в дом на ул. Рабочей, 24 пришел 18-летний Валентин Земцов. Через а несколько минут набросился с ножом на мужчину Семена Бондаренко. Затем порезал женщину и убил их сына. Валентин Земцов - ученик 11-А класса городской школы №3. Его отец Геннадий Петрович владеет сетью станций техобслуживания авто. Мачеха Любовь Викторовна до 2005 года работала председателем Павлоградского горрайонного суда, сейчас имеет адвокатскую практику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Школьник-потрошитель получил пожизненный срок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Украина заключила военный союз со Швецией

Власти пообещали Галичине автономию

Часть военных пошла на переговоры с росиянами

Государство взяло под контроль торговлю наркотиками

Украинскую отаманшу убил предатель

Застрелили президента США

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 53370
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 27982
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
 Просмотров: 17127
Нашли предсказание о мировой войне
Нашли предсказание о мировой войне Просмотров: 13915
&quot;На счету надо иметь $10 тысяч&quot;- украинка рассказала, как переехать в Канаду
"На счету надо иметь $10 тысяч"- украинка рассказала, как переехать в Канаду
5
 Просмотров: 10971
Происшествия
СБУ разоблачила своих работников на прослушивании телефонных разговоров
СБУ разоблачила своих работников на прослушивании телефонных разговоров Просмотров: 234
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
Пьяные мужчины на Honda влетели в такси с пассажиром и сбежали
6
 Просмотров: 396
Под Киевом автобус с пассажирами влетел в грузовик
Под Киевом автобус с пассажирами влетел в грузовик
4
 Просмотров: 945
Задержали криминального авторитета с бандой
Задержали криминального авторитета с бандой
5
 Просмотров: 1827
"Я вас на ноль умножу" - пьяный прокурор "наехал" на полицейских
"Я вас на ноль умножу" - пьяный прокурор "наехал" на полицейских
6
 2 Просмотров: 2529
Больше всего комментируют
17
ГБР взялось за Софию Федыну
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
4
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
4
В центре Харькова установили мемориальную доску генералу КГБ
4
Расследование дел Майдана остановят
Голосов: 721
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua