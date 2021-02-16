Школьницы отравились неизвестным веществом - одна не выжила

Девочка, которую удалось спасти, находится в больнице Фото: pixabay.com

В Боярке Киевской области 2 школьницы отравились неизвестным веществом. Одна из них не выжила.

Трагедия произошла 16 февраля в академическом лицее "Гармония". Девушки - ученицы 7-го класса.

Девочка, которую удалось спасти, находится в больнице. Ее состояние оценивают как средне-тяжелое, сообщили в КОГА.

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Председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.

На месте происшествия уже работает полиция.

В Кривом Роге 15-летний школьник оказался в реанимации после того, как попробовал наркотик. Подросток употреблял снюс.