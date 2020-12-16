Школьник наелся наркотиков на уроке

Підліток вживав снюс і отруївся Фото: poltava.to

В Кривом Роге 15-летний школьник оказался в реанимации после того, как попробовал наркотик.

Подросток употреблял снюс и отравился, пишет "Первый городской". Произошло это в школе №85 во время учебного процесса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12-месячный мальчик наелся крысиного яда и попал в реанимацию

У парня диагностировали отравление наркотическими веществами. Насколько его состояние тяжелое, пока неизвестно.

Во вторник, 17 ноября, две 13-летние девушки и 14-летний парень отравились алкоголем, распивая его в школе. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. Бригада "скорой" предложила госпитализировать детей в токсикологическое отделение, но их родители отказались.