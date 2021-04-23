Школьница после конфликта с учительницей попала на операционный стол

У несовершеннолетней болела голова и внезапно повысилось давление Фото: pixabay.com

Во Львове 12-летней девочке после конфликта с учительницей внезапно стало плохо.

У несовершеннолетней болела голова и внезапно повысилось давление, сообщили в областной детской клинической больнице "Охматдет".

Медики отмечают, что давление у ребенка после ссоры с учительницей поднялся до 170/90. Медики после диагностики поставили ребенку диагноз: врожденный порок сердца - коарктация аорты.

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"Недостаток коварная, ведь может проявляться всего лишь отсутствием пульсации на бедренной артерии и повышенным давлением. А кто определяет пульсацию на бедренной артерии у детей? К сожалению, не все врачи это делают", - сообщили в львовском "Охматдете".

Через 5 дней после того, как девочка попала в больницу ее прооперировали. Сейчас у нее до сих пор повышенное давление, а поэтому медики рекомендовали ей избегать стрессовых ситуаций.

В Запорожье 15-летняя школьница Виктория покончила с собой 4 апреля. В петле дочь в собственной комнате нашла ее мать. 21 апреля в сети появилась предсмертная записка школьницы. В ней девушка рассказала о травле со стороны учителей и сверстников, отметив их имена. Также в записке отмечается, что в гимназии проводили опрос по буллинг, и она единственная указала на проблему. Но в итоге весь класс списал это на шутку. И на это никто не обратил внимание.