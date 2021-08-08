 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
3 Просмотров: 891
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 531
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 333
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 4437
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 1971
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 441
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1089
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 954
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3178
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 396
Фото
Все фото
6
4
6
4
6
Скандального судью задержали с банкой денег
Скандального судью задержали с банкой денег
Родители заморили голодом 3-летнего сына
Родители заморили голодом 3-летнего сына
Украинский курорт ушел под воду
Украинский курорт ушел под воду
Водитель влетел в остановку и снес газетный киоск: фото страшного ДТП
Водитель влетел в остановку и снес газетный киоск: фото страшного ДТП
Украинские пожарные спасли в Греции два села: показали фото
Украинские пожарные спасли в Греции два села: показали фото
Видео
Все видео
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2232
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 315
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 891
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 360
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 2043
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 297
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
понедельник, 09 августа 2021 06:37

Скандального судью задержали с банкой денег
6

  Комментировать

Пять лет назад 9 августа в Киеве впервые задержали скандального судью Днепровского райсуда тогда 49-летнего Николая Чауса. Он попался на взятке в $ 150 тыс. (более 3,7 илн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления, -Gazeta.ua).

До того детективы Национального антикоррупционного бюро следили за судьей полгода. Момент передачи взятки посредником задокументировали. За эти деньги судья принял решение в пользу предпринимательницы-пенсионерки, которую взяли на торговле наркосодержащими лекарствами - освободил ее от наказания с испытательным сроком в год. Сам поехал домой, разложил деньги по стеклянным банкам. На закапывании одной из них на дачном участке Чауса и задержали. Фото этой банки стало мемом и принесло Чаусу всенародную славу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку

"На месте передачи взятки изъято вещественное доказательство - вот именно так некоторые служители Фемиды сохраняют коррупционные доходы", - говорил тогда руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Из-под суда - в сад! Именно таким лозунгом можно выманить сторонников добровольческих батальонов из-под районных судов в поисках трехлитровых банок"- писала в сети пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Вот так на огороде закапывает деньги "судья" Чаус. Национальный банк Украины проигрывает борьбу за деньги коррупционеров, они их держат в собственных банках! Поскольку банка не закатанная, то явно текущий счет. Интересно, у него профессиональный "закапыватель -розкопыватель", или сам лопатой работает"- писал заместитель министра по экономическому развитию Максим Нефедов.

Защита Чауса позже утверждала, что судья стал жертвой провокации, а женщина, проходившая по делу о торговле наркотиками, - родственница человека, который после инцидента с банками получил высокую должность в НАБУ.

9 августа 2016-го в Киеве впервые задержали скандального судью Днепровского райсуда тогда 49-летнего Николая Чауса. Он попался на взятке в $ 150 тыс.
Фото: unian.ua
Судья сложил взятку в банки. Одну из них закопал на дачном участке. Фото этой банки стало мемом и принесло Чаусу всенародную славу
Судья сложил взятку в банки. Одну из них закопал на дачном участке. Фото этой банки стало мемом и принесло Чаусу всенародную славу
Судья сложил взятку в банки. Одну из них закопал на дачном участке. Фото этой банки стало мемом и принесло Чаусу всенародную славу
Судья сложил взятку в банки. Одну из них закопал на дачном участке. Фото этой банки стало мемом и принесло Чаусу всенародную славу

После допроса Чауса отпустили: он имел судейский иммунитет, снять который могла только Верховная Рада Украины. Но был август, депутаты были на каникулах. Парламент снял с Чауса судейский иммунитет только 6 сентября 2016 года. Но было поздно: на следующий день после инцидента с банками Чаус ушел в отпуск, а потом просто исчез. Его объявили сначала в национальный, а затем в международный розыск, и в ноябре 2017 уволили от должности судьи за уклонение от правосудия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Делом Чауса власть отвлекает внимание от "вагнергейта" - Павленко

"Судья Автомайдана"

Впервые о судье Днепровского районного суда города Киева Чауса общественность услышала, в конце 2013 года - в разгар Евромайдана. Он был одним из тех, кто штрафовал "Автомайданцев" за ​​вымышленные нарушения и отбирал у них права.

Судья-рекордсмен

В 2015 году Николай Чаус успел рассмотреть 122 уголовных дела - позже в Днепровском райсуде Киева это назовут внутренним рекордом.

Странные решения

Во времена президентства Петра Порошенко Чауса часто называли судьей "ручным, карманным судьей" тогдашней власти.

26 декабря 2015-го к Чаусу на избрание меры пресечения просто после операции на сердце привезли Геннадия Корбана - влиятельного бизнесмена, близкого соратника Игоря Коломойского. В то время Корбан закалял свою политическую карьеру в жестком противостоянии с администрацией президента Порошенко. Заседание продолжалось с перерывами более суток: защитники политика бросали в судью бутылки с водой, адвокаты тянули время, самого Корбана несколько раз приводили в чувство врачи. Но вердикт Николая Чауса был суров: он упрятал подозреваемого за решетку на два месяца, а позже продлил арест. Заседание Днепровского суда назвали вопиющим нарушением прав человека и в Специальной миссии ООН, и в Европейском суде.

В апреле 2016 года Чаус принял еще одно громкое решение с политическим оттенком. Он отменил решение об объявлении в розыск одного из ближайших коллег президента-беглеца Виктора Януковича Юрия Иванющенко, которого украинские СМИ часто называли "Юрой Енакиевским".

Два похищения и второе задержание самого известного судьи Украины

За пол года после объявления в розыск Интерполом Николай Чаус пришел в администрацию президента Молдовы Игоря Додона и попросил о политическом убежище. Позже он и его жена назовут побег в Кишинев похищением. Но адвокат Андрей Смирнов, который по версии НАБУ тоже был причастен к спецоперации, утверждает: из Украины судья поехал добровольно, опасаясь наказания за взятку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса

В Молдове Николай Чаус избежал наказания за незаконное пересечение границы, хотя и просидел две недели в тюрьме. Но и в политическом убежище ему отказали - обжалование этого решения растянулось на годы. Все это время экс-судья, свободно передвигался по Кишиневу, к нему переехала жена и, по ее словам, даже нашла работу.

Пришел голодный, грязный, в одних шортах

В апреле этого года стало известно, что Чауса похитили неизвестные и вывезли на машине с украинскими дипломатическими номерами. Нашелся он 30 июля - голодный и грязный, в одних черных шортах и ​​с нательным крестом на шее, пришел к старосте деревни Мазуровка в Винницкой области, недалеко от границы с Молдовой. Оттуда его в Киев забрали следователи СБУ. Детективы НАБУ пытались догнать микроавтобус, в котором перевозили бывшего судью. Закончилось преследования в центре Киева - автобус с Чаусом заехал на территорию центрального офиса спецслужбы, а детективов НАБУ не пустил за ним охранник.

Автор: Цензор.Нет
  Нашелся Чаус в Винницкой области. Голодный и грязный, в одних черных шортах и ​​с нательным крестом на шее пришел к старосте деревни Мазуровка
Нашелся Чаус в Винницкой области. Голодный и грязный, в одних черных шортах и ​​с нательным крестом на шее пришел к старосте деревни Мазуровка

Задержали экс-суддю детективы НАБУ в больнице "Феофания" во вторник вечером, 3 августа. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Сейчас он - одновременно подозреваемый по делу о взяточничестве в крупных размерах и потерпевший по делу о своем похищении.

Следствие по делу о взятке - завершено.

Соломенский райсуд Киева арестовал квартиру и автомобиль судьи Днепровского райсуда Николая Чауса 25 августа 2016-го. Детективы НАБУ просили арестовать земельный участок и еще одну машину, которой пользуется судья. Однако арест с запретом отчуждения суд наложил на автомобиль и квартиру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандального судью задержали с банкой денег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Скандального судью задержали с банкой денег

Родители заморили голодом 3-летнего сына

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 9657
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 9540
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 8559
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 5355
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 5148
Происшествия
Родители заморили голодом 3-летнего сына
Родители заморили голодом 3-летнего сына
4
 Просмотров: 270
В Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол
В Киеве задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол Просмотров: 54
В Кривом Роге мужчина подорвал себя двумя гранатами
В Кривом Роге мужчина подорвал себя двумя гранатами Просмотров: 297
Мужчина угрожал взорвать гранату в квартире
Мужчина угрожал взорвать гранату в квартире Просмотров: 126
Вышла из больницы и исчезла: четвертый день ищут молодую женщину
Вышла из больницы и исчезла: четвертый день ищут молодую женщину Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
8
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
3
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
1
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1
Суд взял под стражу подозреваемых в рэкете членов Нацкорпуса
Голосов: 38
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть