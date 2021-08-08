Скандального судью задержали с банкой денег

Пять лет назад 9 августа в Киеве впервые задержали скандального судью Днепровского райсуда тогда 49-летнего Николая Чауса. Он попался на взятке в $ 150 тыс. (более 3,7 илн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления, -Gazeta.ua).

До того детективы Национального антикоррупционного бюро следили за судьей полгода. Момент передачи взятки посредником задокументировали. За эти деньги судья принял решение в пользу предпринимательницы-пенсионерки, которую взяли на торговле наркосодержащими лекарствами - освободил ее от наказания с испытательным сроком в год. Сам поехал домой, разложил деньги по стеклянным банкам. На закапывании одной из них на дачном участке Чауса и задержали. Фото этой банки стало мемом и принесло Чаусу всенародную славу.

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"На месте передачи взятки изъято вещественное доказательство - вот именно так некоторые служители Фемиды сохраняют коррупционные доходы", - говорил тогда руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Из-под суда - в сад! Именно таким лозунгом можно выманить сторонников добровольческих батальонов из-под районных судов в поисках трехлитровых банок"- писала в сети пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Вот так на огороде закапывает деньги "судья" Чаус. Национальный банк Украины проигрывает борьбу за деньги коррупционеров, они их держат в собственных банках! Поскольку банка не закатанная, то явно текущий счет. Интересно, у него профессиональный "закапыватель -розкопыватель", или сам лопатой работает"- писал заместитель министра по экономическому развитию Максим Нефедов.

Защита Чауса позже утверждала, что судья стал жертвой провокации, а женщина, проходившая по делу о торговле наркотиками, - родственница человека, который после инцидента с банками получил высокую должность в НАБУ.

Фото: unian.ua

После допроса Чауса отпустили: он имел судейский иммунитет, снять который могла только Верховная Рада Украины. Но был август, депутаты были на каникулах. Парламент снял с Чауса судейский иммунитет только 6 сентября 2016 года. Но было поздно: на следующий день после инцидента с банками Чаус ушел в отпуск, а потом просто исчез. Его объявили сначала в национальный, а затем в международный розыск, и в ноябре 2017 уволили от должности судьи за уклонение от правосудия.

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"Судья Автомайдана"

Впервые о судье Днепровского районного суда города Киева Чауса общественность услышала, в конце 2013 года - в разгар Евромайдана. Он был одним из тех, кто штрафовал "Автомайданцев" за ​​вымышленные нарушения и отбирал у них права.

Судья-рекордсмен

В 2015 году Николай Чаус успел рассмотреть 122 уголовных дела - позже в Днепровском райсуде Киева это назовут внутренним рекордом.

Странные решения

Во времена президентства Петра Порошенко Чауса часто называли судьей "ручным, карманным судьей" тогдашней власти.

26 декабря 2015-го к Чаусу на избрание меры пресечения просто после операции на сердце привезли Геннадия Корбана - влиятельного бизнесмена, близкого соратника Игоря Коломойского. В то время Корбан закалял свою политическую карьеру в жестком противостоянии с администрацией президента Порошенко. Заседание продолжалось с перерывами более суток: защитники политика бросали в судью бутылки с водой, адвокаты тянули время, самого Корбана несколько раз приводили в чувство врачи. Но вердикт Николая Чауса был суров: он упрятал подозреваемого за решетку на два месяца, а позже продлил арест. Заседание Днепровского суда назвали вопиющим нарушением прав человека и в Специальной миссии ООН, и в Европейском суде.

В апреле 2016 года Чаус принял еще одно громкое решение с политическим оттенком. Он отменил решение об объявлении в розыск одного из ближайших коллег президента-беглеца Виктора Януковича Юрия Иванющенко, которого украинские СМИ часто называли "Юрой Енакиевским".

Два похищения и второе задержание самого известного судьи Украины

За пол года после объявления в розыск Интерполом Николай Чаус пришел в администрацию президента Молдовы Игоря Додона и попросил о политическом убежище. Позже он и его жена назовут побег в Кишинев похищением. Но адвокат Андрей Смирнов, который по версии НАБУ тоже был причастен к спецоперации, утверждает: из Украины судья поехал добровольно, опасаясь наказания за взятку.

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В Молдове Николай Чаус избежал наказания за незаконное пересечение границы, хотя и просидел две недели в тюрьме. Но и в политическом убежище ему отказали - обжалование этого решения растянулось на годы. Все это время экс-судья, свободно передвигался по Кишиневу, к нему переехала жена и, по ее словам, даже нашла работу.

Пришел голодный, грязный, в одних шортах

В апреле этого года стало известно, что Чауса похитили неизвестные и вывезли на машине с украинскими дипломатическими номерами. Нашелся он 30 июля - голодный и грязный, в одних черных шортах и ​​с нательным крестом на шее, пришел к старосте деревни Мазуровка в Винницкой области, недалеко от границы с Молдовой. Оттуда его в Киев забрали следователи СБУ. Детективы НАБУ пытались догнать микроавтобус, в котором перевозили бывшего судью. Закончилось преследования в центре Киева - автобус с Чаусом заехал на территорию центрального офиса спецслужбы, а детективов НАБУ не пустил за ним охранник.

Автор: Цензор.Нет Нашелся Чаус в Винницкой области. Голодный и грязный, в одних черных шортах и ​​с нательным крестом на шее пришел к старосте деревни Мазуровка

Задержали экс-суддю детективы НАБУ в больнице "Феофания" во вторник вечером, 3 августа. На следующий день суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Сейчас он - одновременно подозреваемый по делу о взяточничестве в крупных размерах и потерпевший по делу о своем похищении.

Следствие по делу о взятке - завершено.

Соломенский райсуд Киева арестовал квартиру и автомобиль судьи Днепровского райсуда Николая Чауса 25 августа 2016-го. Детективы НАБУ просили арестовать земельный участок и еще одну машину, которой пользуется судья. Однако арест с запретом отчуждения суд наложил на автомобиль и квартиру.