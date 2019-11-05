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вторник, 05 ноября 2019 07:59

Скандального прокурора Кулика поймали на новой афере

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Скандального прокурора Кулика поймали на новой афере
Скандальный прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик достроил этаж в элитном жилом комплексе. Фото - Bihus info

Фигурант нескольких громких скандалов прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик достроил этаж в элитном 13-этажном жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской в ​​центре Киева.

Квартира на 100 квадратных метров в этом комплексе стоит $300 тыс., говорится в расследовании журналистов программы "Наши деньги" на Bihus info.

В жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской, 59 в собственности в семье Кулика есть две квартиры общей площадью более 400 кв.м., два гаража и одно помещение на крыше на 88 кв.м. Одна из квартир записана на сожительницу Кулика Ирину Немец.

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Журналисты пишут, что специалисты Киевской райгосадминистрации приезжали в ЖК с проверкой и в своем отчете написали, что строительства дополнительного, 14-го, этажа не увидели. Также в Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянской, 59, помещение 1420.

Кроме того, строительство "этажа Кулика" не согласовывал ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Константин Кулик свое время стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. 2017 антикоррупционные органы установили, что Кулик приобрел квартиры в центре Киева, которые зарегистрировал на свою гражданскую жену и мать, и паркоместа. Эти активы не были отражены в декларации чиновника. Кроме того, экс-прокурор сил АТО не указал в декларации за 2013 авто Toyota Land Cruiser 100, которым он начал пользоваться в 2010 году на основании доверенности, выданной Владимиром Жилиным - отцом одного из лидеров террористической организации "Оплот" Евгения Жилина.

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