Скандальная стоматолог продолжает принимать пациентов

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Ровенская стоматолог Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей, продолжает работать и дальше.

Кабинет врача открытый и ведется прием пациентов. Об этом в Facebook сообщил ровенский журналист Владимир Мыколайчук.

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"Она же работает. Скандальная стоматология, владелицу которой подозревают в жестоком обращении с детьми, открыта. На приеме есть пациенты. И зачем разрешение Министерства здравоохранения?" - написал журналист.

В Ровно 5 родителей написали заявления в полицию по применению стоматологом физического насилия в отношении их детей. Полиция открыла уголовное производство за ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей и за нанесение легких телесных повреждений.