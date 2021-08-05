Скандальная экс-депутат погибла в ДТП

Автор: unian.ua Экс-депутат ВР 36-летняя Ирина Бережная погибла в ДТП в Хорватии

Четыре года назад 5 августа в ДТП в Хорватии погибла экс-депутат Верховной Рады 36-летняя Ирина Бережная. Авария произошла в 01:30 по местному времени на трассе между хорватскими городами Масленица и Поседарье. Авто сорвалось из серпантина.

Автомобилем управлял болгарин 38-летний Петар Илия Петров. На заднем сиденье была дочь Бережной - 8-летняя Даниэлла. Она была пристегнута, единственная выжила в катастрофе.

Позже мать Ирины Бережной, Елена, сообщала, что у водителя якобы случился инсульт. Но с экспертизами медлили, поэтому она не верила в случайную гибель дочери.

Автор: 24 канал Авто, в котором ехала Ирина Бережная с дочерью, сорвалось с серпантина. У водителя якобы случился инсульт

Ирина Бережная родилась 13 августа в Луганске. В 2002 году окончила юридический факультет Киевского национального университета Шевченко. А в 2009 году - Национальную академию управления при президенте Украины. Работала юристом в Киеве, имела нотариальную контору.

В 2007 на внеочередных парламентских выборах стала народным депутатом Украины от Партии регионов. Была членом комитета Верховной Рады по вопросам правосудия. Занималась реформированием нотариата, судебной системы, корпоративного права, вопросами евроинтеграции, конституционной реформы. В июле 2007-го получила степень доктора философии в области права.

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Скандалы

Бережная была одной из тех депутатов, что 16 января 2014 года голосовала за так называемые "диктаторские законы", которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

Также она запомнилась своими скандальными антиукраинскими высказываниями. В свое время она раскритиковала приказ Министерства культуры об обязательном дублировании фильмов на украинский язык, по ее словам - "это колоссальный правовой нигилизм".

В 2015 году она засветилась в пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на российском канале "Россия", где называла Украину террористическим государством "УкроИГИЛ". Делала заявления о нецелесообразности введения безвизового режима.

Личная жизнь

О личной жизни Ирины Бережной было известно немного. Она не была замужем. Сама воспитывала дочь. Ходили слухи, что отцом его ее ребенка является медиамагнат Борис Фуксман, но отношения с ним она тщательно скрывала. Только на похоронах Фуксман лично подтвердил, что это правда, и дочь с рождения имела его фамилию.

Автор: ukr.media Ирина Бережная скрывала отношения с отцом своего ребенка, медиамагнатом Борисом Фуксманом

Даниэллу удочерила нынешняя семья Фуксмана. Согласие на это дала его гражданская жена Лилия. У них есть три общих дочери - Елена, Наталья и Мишель, они живут в Германии.

Похоронили Ирину Бережную 10 августа на Зверинецком кладбище в Киеве.

Автор: rian.com.ua Похоронили Ирину Бережной в фате. Мать, Елена Бережная, не отходили от гроба

Российская пропаганда нашла виновных в гибели Ирины Бережной. Корреспондент радиостанции "Вести ФМ" Владимир Синельников заявил, что к гибели экс-депутата ВР от Партии регионов Ирины Бережной могут быть причастны активисты "Миротворца".