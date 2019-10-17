Схватили преступника, сбежавшего из отделения полиции

На Житомирщине задержали 27-летнего Николая Смолинского из села Кожанка Киевской области.
Он сбежал из-под стражи с Фастовского отделения полиции. Двое суток скрывался на заброшенной ферме, где работал ранее, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Киевщины.
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"Беглеца доставили в Фастовского отделения полиции и опрашивают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - рассказали полицейские.
Теперь, кроме кражи, на грабителя ждет до 5 лет тюрьмы за побег.
Также проводится внутреннее служебное расследование в отношении лиц, допустивших побег задержанного.
Николая Смолинского задержали 14 октября. Он в селе Трилесы Киевской открыто похитил мобильный телефон у знакомого.
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