Схватили преступника, сбежавшего из отделения полиции

На Житомирщине задержали 27-летнего Николая Смолинского из села Кожанка Киевской области.

Он сбежал из-под стражи с Фастовского отделения полиции. Двое суток скрывался на заброшенной ферме, где работал ранее, сообщили в отделе коммуникации ГУНП Киевщины.

Автор: kv.npu.gov.ua На Житомирщине задержали 27-летнего Николая Смолинского, который убежал из Фастовского отделения полиции

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"Беглеца доставили в Фастовского отделения полиции и опрашивают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - рассказали полицейские.

Теперь, кроме кражи, на грабителя ждет до 5 лет тюрьмы за побег.

Также проводится внутреннее служебное расследование в отношении лиц, допустивших побег задержанного.

Николая Смолинского задержали 14 октября. Он в селе Трилесы Киевской открыто похитил мобильный телефон у знакомого.