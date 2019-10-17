Поймали преступника, сбежавшего из отделения полиции

В Житомирской области задержали 27-летнего Николая Смолинского из села Кожанка Киевской области.

Он сбежал из-под стражи из Фастовского отделения полиции. Двое суток скрывался на заброшенной ферме, где работал ранее, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Автор: kv.npu.gov.ua На Житомирщине задержали 27-летнего Николая Смолинского, который убежал из Фастовского отделения полиции

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"Беглеца доставили в Фастовское отделение полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорят полицейские.

Теперь, кроме кражи, на грабителя ждет до 5 лет тюрьмы за побег.

Также проводится внутреннее служебное расследование в отношении лиц, допустивших побег задержанного.

Николая Смолинского задержали 14 октября. Он в селе Трилесы Киевской области открыто похитил мобильный телефон у знакомого.