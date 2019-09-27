Сестры-пограничницы могут сесть пожизненно за убийство новорожденного

Во Львовской области две сотрудницы Госпогранслужбы убили новорожденного ребенка. Фото - Волынь-нова

Сестрам, которые служат во Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины, сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка.

Они живьем закопали новорожденную девочку, которую родила одна из них, сообщили в Государственном бюро расследований.

"29 июля военнослужащая во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове - как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Родная сестра роженицы положила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи", - сказано в сообщении.

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Женщин задержали. Лычаковским районным судом города Львова подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Обоим грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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