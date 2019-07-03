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среда, 03 июля 2019 18:10

Сестры убили дальнобойщика

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Сестры убили дальнобойщика
Двух сестер 23 и 28 лет задержали в Одессе по подозрению в отравлении и ограблении дальнобойщика с Винницкой области. Фото - Викка

Двух сестер 23 и 28 лет с Белгород-Днестровска задержали в Одессе. Их подозревают в смертельном отравлении и ограблении дальнобойщика из Винницкой области.

Женщины познакомились с двумя водителями в развлекательном заведении. Отдых продлили на пляже. Там родственницы подсыпали в напитки мужчин лекарственный препарат, от которого один из них скончался, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленницы незаметно подсыпали мужчинам в напитки лекарственный препарат, принадлежность которого установят эксперты. Только пострадавшие потеряли сознание - сестры похитили у мужчин мобильный телефон и деньги, и с места преступления скрылись. Придя в себя, один из мужчин обнаружил своего друга мертвым. Винниччанин позвонил в полицию и написал заявление", - рассказали в полиции.

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Задержанным сообщено о подозрении в разбое. Они в изоляторе временного содержания.

По факту смерти мужчины проводится досудебное расследование. Окончательная причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинских экспертиз. Тогда обвинение подозреваемым могут переквалифицировать.

В Одессе 4 преступника в течение года накачивали людей психотропами и грабили их. Пользуясь беспомощным состоянием, забирали имущество. Для 3 пострадавших такая доза оказалась смертельной.

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03
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