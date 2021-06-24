Сердце не вырезал: что рассказал "белогородский резник"

Подозреваемый в убийстве и подрыве дома в Белогородке под Киевом сотрудничает со следствием. Фото: kv.npu.gov.ua

Подозреваемому в убийстве знакомого и поджоге пятиэтажки в селе Белогородка под Киевом Роману Курду выбирают меру пресечения в Киево-Святошинском суде.

Прокуратура просит содержание под стражей А также ходатайствовала вместе с подозреваемым и его адвокатом о закрытом слушании. Однако суд ходатайство отклонил.

В суде подозреваемый ведет себя спокойно. Отвечает на вопросы сдержанно и не общается с прессой. Единственное сказал, что о вырезанном сердце - выдумки. Он такого не делал.

Его адвокат заявил, что мужчину пытают, давят на него психологически - за последние двое суток он спал не более двух часов. Также мужчину якобы держали без еды и воды и заставляли признаться в преступлении.

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Между тем в селе до сих пор обсуждают трагедию. Говорят, что жертва и его палач были знакомы. Последний сдавал убитому в аренду гараж за тысячу гривен в месяц. И якобы арендатор не платил деньги последние полгода.

О погибшем также рассказали, что был человеком спокойным и неконфликтным.

О подозреваемом известно, что ему 43 года. Он уроженец Керчи, женат, имеет двоих детей.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажки 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь перекинулся на два верхних этажа и крышу. Пострадали 10 человек. Во время тушения спасатели нашли тело мужчины. Выяснилось, он погиб не в огне. Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Проживает неподалеку. Имеет семью, но она живет в Севастополе. Всего в результате чрезвычайной ситуации пострадали около 100 человек. 14 семей нуждаются во временном жилье на время проведения экспертиз и работ по восстановлению дома.