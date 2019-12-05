Сердце чувствует: жена Соболева прокоментуала причастность экс-нардепа к убийству сына

3-летнего Александра застрелили в центре Киева, когда ехал в автомобиле вместе с отцом, депутатом Вячеславом Соболевым. Фото - facebook.com/ira.b

Жена депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Инна уверена, что бывший нардеп Александр Грановский не причастен к убийству ее трехлетнего сына.

Отметила, что с момента заявления о круга лиц, возможно причастных к убийству ребенка, она успела пообщаться с Грановским, написала в Facebook.

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"Я не следователь, но сердце матери все чувствует. Поэтому я могу уверенно сказать, что он не причастен к нашему горю ...", - написала мать.

Вячеслав Соболев назвал фамилии людей, которых предлагает допросить по делу об убийстве его трехлетнего сына. Среди них был и Грановский. Он уже согласился пройти полиграф.