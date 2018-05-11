Семья с ребенком погибла в ДТП

Утром 11 мая в Бахмаческом районе Черниговской области произошла авария.

В ней погибли три человека, в том числе один ребенок, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

ДТП произошло между селами Зеленовка и Осиновка. Местный житель за рулем Ford Mondeo двигался районной автодорогой с опасной скоростью. На обочине он столкнулся с деревом.

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Водитель с женой погибли на месте, их тела спасатели вырезали из машины с помощью спецтехники. В ходе осмотра автомобиля в салоне обнаружили тело их годовалого ребенка.

Правоохранители открыли уголовное производство.





В Житомирской области произошла авария. Погибло 3 человека, еще один получил ранения. Авария произошла 10 мая, около 13:50 в районе села Болярка Олевского района на автодороге Киев - Ковель.