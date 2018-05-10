3 человека погибли в ДТП с пожаром

Фото: ГСЧС

В Житомирской области произошла авария. Погибло 3 человека, еще один получил ранения.

Авария произошла 10 мая, около 13:50 в районе села Болярка Олевского района на автодороге Киев - Ковель, сообщает пресс-служба ДСНС Житомирской области.

Столкнулись легковушки Mazda и Chevrolet.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве произошло смертельное ДТП с участием такси

Chevrolet загорелся. Спасатели ликвидировали пожар, погасили легковушку и топливо на обочине.

В дорожной аварии на проспекте Победы в Киеве в районе станции метро "Житомирская" погиб 21-летний военнослужащий.