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четверг, 10 мая 2018 22:02

3 человека погибли в ДТП с пожаром
6

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В Житомирской области произошла смертельная ДТП
Фото: ГСЧС
В Житомирской области произошла смертельная ДТП
В Житомирской области произошла смертельная ДТП
В Житомирской области произошла смертельная ДТП
В Житомирской области произошла смертельная ДТП

В Житомирской области произошла авария. Погибло 3 человека, еще один получил ранения.

Авария произошла 10 мая, около 13:50 в районе села Болярка Олевского района на автодороге Киев - Ковель, сообщает пресс-служба ДСНС Житомирской области.

Столкнулись легковушки Mazda и Chevrolet.

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Chevrolet загорелся. Спасатели ликвидировали пожар, погасили легковушку и топливо на обочине.

В дорожной аварии на проспекте Победы в Киеве в районе станции метро "Житомирская" погиб 21-летний военнослужащий.

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