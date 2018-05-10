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четверг, 10 мая 2018 00:27

В Киеве военный попал в смертельное ДТП

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В Киеве военный попал в смертельное ДТП
В Киеве погиб военный в ДТП. Фото: dtp.kiev.ua

В дорожной аварии на проспекте Победы в Киеве в районе станции метро "Житомирская" погиб 21-летний военнослужащий.

Авария произошла вечером в среду. Известно, что парень пересекал восьмиполосный проспект прямо перед автомобилем "Шкода", который его и сбил. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Смерть наступила до приезда медиков. Примечательно, что поблизости расположен подземный переход.

В настоящее время движение на участке осложнено, там работают медики и полиция, выясняя обстоятельства происшедшего.

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В Киеве на Окружной дороге, в направлении Жулянского путепровода, автомобиль одной из компаний такси попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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