Семья с младенцем попала в аварию

Пострадавших людей госпитализировали. Фото: "Информатор"

Утром 29 июля в Киеве на проспекте Академика Палладина Audi A4 протаранил KIA Sportage. В авто была семья с младенцем.

Автомобиль с семьей остановился на красный сигнал светофора возле метро. В этот момент в направлении Академгородка двигалась Audi, сообщает "Информатор".

Audi A4 на полной скорости протаранил KIA. В ДТП пострадали три человека, их госпитализировали. В больницу забрали и 4-месячного ребенка, чтобы убедиться, что младенец не пострадал.

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После столкновения автомобиль Audi сильно изуродовало, но водителю удалось выбраться самостоятельно.

От водителя A4 пахло алкоголем, пассажиры сбежали сразу же после аварии. Их поймали патрульные, но ничего запрещенного при них не нашли. После осмотра их передали медикам.

В селе Новый Витков Радеховского района Львовщины, водитель автомобиля Fiat зацепил автобус и сбил насмерть местную жительницу. Женщина ехала на велосипеде по обочине дороги. От удара скончалась на месте, водители и пассажиры автобуса.