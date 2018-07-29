"Навыбирали?" - депутат сбил насмерть велосипедистку

Депутат, который сбил женщину, вероятно был пьян. ФОТО: с открытых источников

В селе Новый Витков Радеховского района Львовщины, водитель автомобиля Fiat зацепил автобус и сбил насмерть местную жительницу.

Женщина ехала на велосипеде по обочине дороги. От удара скончалась на месте, водители и пассажиры автобуса - не пострадали, сообщает Департамент гражданской защиты населения Львовщины.

За рулем Fiat был пьяный депутат городского совета райцентра Сокаль Василий Петрушка, написала в Facebook журналист Виктория Балицкая:

"Навыбирали" 130-х "!? Депутат Сокальского городского совета Василий Петрушка пьяным на Фиат Скудо столкнулся с рейсовым автобусом, после чего наехал на велосипедистку. Женщина (72 года) погибла. В крови депутата было 1,5 промилле. Он является депутатом сокальського горсовета от "Воли" и работает в Центральной районной больнице Сокаля (если верить данным его декларации и информации в сети). Возраст 43 года. Предварительно виновник аварии господин Петрушка ".

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Журналистка отмечает, что сейчас депутата госпитализировали.

6 июля народный депутат от "Радикальной партии" Дмитрий Линько попал в автомобильную аварию в Кировоградской области. От гибели его спасли ремни безопасности.