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пятница, 27 июля 2018 20:13

В столице внедорожник насмерть сбил на переходе женщину

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В столице внедорожник насмерть сбил на переходе женщину
Авто протянуло женщину 10 м. Фото: "Эспрессо"

27 июля во Киеве внедорожник Volkswagen Tiguan на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.

Погибшей было около 30 лет, сообщает "Киев оперативный".

Авария произошла в Святошинском районе по проспекту Академика Королева.

Молодая женщина переходила дорогу на пешеходном переходе. В какой-то момент в нее врезался автомобиль, протянул ее за собой 10 м и столкнулся с автобусом Peugeot, который стоял на тротуаре.

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От удара Volkswagen отбросило на дорогу. Женщина осталась лежать под автобусом.

Машина скорой помощи прибыла на место ДТП и забрала ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина скончалась.

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer сбил 10-летнюю девочку. Ребенок погиб. "Водитель автомобиля Hummer сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. После наезда водитель иномарки скрылся с места происшествия", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

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