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среда, 25 июля 2018 17:49

Страшная ДТП в Киеве: у погибшего пешехода была сумка с деньгами

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Страшная ДТП в Киеве: у погибшего пешехода была сумка с деньгами
В ДТП на Дорогожичах погиб пешеход. Фото: скриншот Youtube VSYAchiNA

24 июля в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" столкнулось два автомобиля. В результате ДТП погиб пешеход, еще трое были тяжело травмированы.
У погибшего с собой была сумка с деньгами, документами и ключами от автомобиля, пишет в Facebook Илья Ярмошенко.

Мужчина утверждает, что погибший - отец его кума и просит вернуть деньги и вещи.

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В Черкассах на пешеходном переходе погибла женщина и 6-летний ребенок.

Виновником стал водитель BMW, который протаранил другую машину - FIAT. В результате этого FIAT отбросило и он сбил маму с ребенком, они погибли.

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