Страшная ДТП в Киеве: у погибшего пешехода была сумка с деньгами

В ДТП на Дорогожичах погиб пешеход. Фото: скриншот Youtube VSYAchiNA

24 июля в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" столкнулось два автомобиля. В результате ДТП погиб пешеход, еще трое были тяжело травмированы.

У погибшего с собой была сумка с деньгами, документами и ключами от автомобиля, пишет в Facebook Илья Ярмошенко.

Мужчина утверждает, что погибший - отец его кума и просит вернуть деньги и вещи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Луценко озвучили впечатляющую статистику наказаний за смертельные ДТП

В Черкассах на пешеходном переходе погибла женщина и 6-летний ребенок. Виновником стал водитель BMW, который протаранил другую машину - FIAT. В результате этого FIAT отбросило и он сбил маму с ребенком, они погибли.