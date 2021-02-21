Семья погибла страшной смертью: что известно

Мужа с женой и сыном нашли мертвыми вечером в одноэтажном жилом доме Фото: kiev24.com

В селе Сусолов Самборского района Львовской области 20 февраля три человека погибли от отравления угарным газом.

Мужа с женой и сыном нашли мертвыми вечером в одноэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Украины.

"Предварительная причина отравления - отсутствие тяги в кафельной печи. Работниками газовой службы перекрыто газоснабжение в данном доме. Погибшими оказались 62-летний хозяин квартиры, его 62-летняя жена и их сын 1977 года рождения ", - говорится в сообщении.

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Известно, что дом был оборудован газовой плитой ПГ-4 и газовым кухонным очагом.

По факту трагедии ведется следствие.

В частном доме в Кальмиусском районе Мариуполя Донецкой области нашли мертвыми 43-летних мужа и жену и 66-летнюю мать мужчины. Семья погибла от отравления природным газом.