Всю семью нашли мертвой

В Мариуполе нашли мертвыми 43-летних супругов и 66-летнюю мать мужчины. Фото: npu.gov.ua

В частном доме в Кальмиусском районе Мариуполя Донецкой области нашли мертвыми 43-летних мужчину и женщину и 66-летнюю мать мужчины.

Тела обнаружили 19 января, сообщили в Центральном отделе полиции города.

"Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу", - сказано в сообщении.

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Семья погибла от отравления природным газом. Таковы предварительные выводы сообщили в пресс-службе ГСЧС области. Признаков пожара в доме не обнаружили.

Полиция устанавливает полные обстоятельства и причины смерти погибших.

В поселке Ивано-Франково Яворовского района Львовской области 29-летняя женщина и ее 4-летний сын умерли в собственном доме. Они отравились угарным газом. Обстоятельства трагедии выясняются.