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четверг, 23 декабря 2021 17:05

Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины

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Семьи погибших в теракте харьковчан будут судиться против Украины
В Харькове 22 февраля возле Дворца спорта проходил Митинг Достоинства, посвященный памяти Героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО. После того, как колонна активистов Евромайдана двинулась от Дворца спорта в сторону Московского просп., произошел взрыв. Четыре человека погибли, 11 пострадали. Фото: "Суспільне Харків"

В четверг, 23 декабря, потерпевшие по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове подали иск в суд против Украины.

Истцы - семьи погибших в теракте Вадима Рыбальченко, Даниила Дидыка и Игоря Толмачева. Ответчики - Кабинет министров Украины и Государственная казначейская служба, рассказал "Суспільному" адвокат Олег Головков.

По его словам, в этом производстве заявлено возмещение по 5 млн грн на каждую семью.

"В иске несколько аспектов. Во-первых, нарушение государством долга по защите жизни - сам факт совершения теракта свидетельствует о том, что государство ненадлежащим образом выполняло свои обязанности. Во-вторых, суд продолжался пять лет, семьи ходили в суд. После чего государство отпустило осужденных с нарушением действующего законодательства. Практически действиями должностных лиц было совершено преступление. В-третьих, государство полностью отказалось от выполнения обязанностей по возмещению ущерба потерпевшим", - назвал Головков основания для иска.

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Адвокат добавил, что дело будет слушать Фрунзенский райсуд. По его словам, в течение двух лет после обмена осужденных на пожизненное заключение исполнителей теракта, представители потерпевших рассчитывали на внесудебное урегулирование.

"Мы обращались в Офис президента, к нему лично, в Генпрокуратуру Украины, Совет нацбезопасности и обороны. Все закончилось ничем", - отметил Головков.

Трагедия произошла 22 февраля 2015-го во время мирного Марша единства - раздался взрыв. На месте погибли два человека, ранения получили 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших - страж порядка и трое участников акции - 15-летний Даниил Дидык, 18-летний Николай Мельничук, 37-летний Вадим Рыбальченко, 52-летний Игорь Толмачев.

28 декабря 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова признал Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башликова виновными в теракте. Назначил наказание в виде пожизненного заключения и изменил меру пресечения по содержанию под стражей на личное обязательство.

29 декабря 2019 года Дворникова, Тетюцкого и Башликова отдали РФ во время взаимного освобождения удерживаемых лиц. Они не признали вину. В сентябре 2020-го осужденных объявили в розыск.

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Дата
23
декабря

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