Сельхозпредприятие в Черкассах обвиняет прокуроров в рейдерстве

"Белозерское-Агро" обвиняєт сотрудников черкасской прокуратуры и государственной исполнительной службы в попытке рейдерства. Фото: 24tv.ua

Работники сельхозпредприятия ООО "Білозірське-Агро" обвиняют сотрудников черкасской прокуратуры и государственной исполнительной службы в попытке рейдерства предприятия и урожая.

По словам работников, прокуроры и исполнительная служба города Днепр пытаются захватить имущество ООО "Білозірське-Агро", прикрываясь судебным решением о взыскании средств с совсем другого юридического лица, а именно ООО "Приват-Агро-Білозір'я", сообщает "24 канал".

Само предприятие ООО "Білозірське-Агро", с их слов, довольно молодое и начало свою деятельность в с. Белозерье Черкасского района лишь осенью 2017 года.

"За полгода ООО "Білозірське-Агро" оформило землю в аренду и уже в 2018 году осуществляет активное выращивания сельскохозяйственной продукции. Но, к сожалению, деятельность молодого предприятия недолго оставалась без внимания "нечестных" служащих. С началом сбора урожая появляется много охотников за чужим имуществом. Не осталась в стороне и сельскохозяйственная продукция, выращена предприятием ООО "Білозірське-Агро", на которое начали активную охоту работники исполнительной службы и прокуратуры", - рассказывают они.

Так, по данным работников сельхозпредприятия, сотрудники Соборного отдела государственной исполнительной службы г. Днепр вместе с работниками Черкасской городской прокуратуры, прикрываясь судебным решением суда Черкасской области 925/39/14 от 22 мая 2017 года о взыскании средств с совсем другого юридического лица - ООО "Приват-Агро-Білозір'я", пытаются осуществить рейдерский захват имущества предприятия с похожим наименованием - ООО "Белозерское-Агро" и с помощью работников Черкасской районной и Городищенской районной государственных исполнительных служб арестовать и отобрать урожай, выращенный тяжелым трудом.

"Время от времени в государстве слышны отголоски из разных регионов о непорядочности служащих государства. Остается открытым вопрос: Когда же государство и его служащие перестанут отбирать и начнут помогать?" - отмечают в ООО "Білозірське-Агро".