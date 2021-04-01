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четверг, 01 апреля 2021 16:50

СБУшник с прокурором придумали уголовное дело и требовали у мужчины $100 тыс.

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СБУшник с прокурором придумали уголовное дело и требовали у мужчины $100 тыс.
Злоумышленники требовали $ 100 тыс. от банковского работника за якобы обнаруженные уголовные нарушения Фото: ssu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали сотрудника СБУ и прокурора, которые требовали взятку у работника одного из банков.

Мужчине они сообщили, что обнаружили уголовные нарушения, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленники требовали 100 тысяч долларов от банковского работника за якобы обнаруженные уголовные нарушения. За эту сумму сообщники обещали скрыть информацию о начатом "расследовании" и не обнародовать данные, которые могут негативно повлиять на репутацию банка. Правоохранители задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур в помещении банка сразу после получения средств. Впоследствии был разоблачен и его сообщника ", - говорится в сообщении.

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Вымогателям грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

СБУ разоблачила должностных лиц Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, которые требовали взятки с инвалидов 1-й и 2-й групп. Деньги они требовали за бесплатные нейрохирургические операции. Зарабатывали до полумиллиона гривен.

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