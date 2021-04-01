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четверг, 01 апреля 2021 15:33

Чиновники больницы требовали у людей с инвалидностью деньги за бесплатные операции
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СБУ разоблачила должностных лиц Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, которые требовали взятки с инвалидов 1-й и 2-й групп.

Деньги они требовали за бесплатные нейрохирургические операции. Зарабатывали до полумиллиона гривен, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Противоправную деятельность организовали несколько должностных лиц медучреждения. Злоумышленники требовали деньги с граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды организаторы схемы привлекли посредника. Размер взяток зависел от "пакета услуг", в том числе за проведение операций, размещения в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца. Для легализации незаконной деятельности должностные лица получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных "взносах" на развитие медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила должностных лиц Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, которые требовали взятки с инвалидов 1 и 2 групп
Фото: ssu.gov.ua
Деньги они требовали за бесплатные нейрохирургические операции
СБУ разоблачила должностных лиц Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского горсовета, которые требовали взятки с инвалидов 1 и 2 групп
Деньги они требовали за бесплатные нейрохирургические операции

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Посредника поймали на горячем, когда он получал взятку в медицинском учреждении. Одного из организаторов сделки задержали в собственном кабинете.

Следствие продолжается.

В Херсоне СБУ разоблачила на взятке военного. Командир одного из подразделений Нацгвардии требовал от подчиненных деньги. Работники платили начальнику деньги, чтобы получать после суточного дежурства выходные.

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