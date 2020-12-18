Платили за выходные: военный требовал с подчиненных деньги

Работники платили начальнику деньги, чтобы получать после суточного дежурства выходные Фото: vppdr.gp.gov.ua

В Херсоне СБУ разоблачила на взятке военного. Командир одного из подразделений Нацгвардии требовал от подчиненных деньги.

Работники платили начальнику деньги, чтобы получать после суточного дежурства выходные, пишет tsn.ua. Однако это и так предусмотрено уставом.

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По оперативным данным, военный "зарабатывал" более 10 тыс. грн в месяц. Задержали его после получения очередного взятки. Если вину военного докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали чиновника у рабочего места после передачи очередной взятки. Решается вопрос о сообщении ему подозрения.

10 декабря задержали руководителя морского торгового порта "Черноморск" и посредника. Чиновник требовал и получил взятку в $ 250 тыс.