Руководителя порта поймали на взятке

Руководитель порта требовал и получил взятку в $ 250 тыс. Фото: НАБУ

10 декабря задержали руководителя морского торгового порта "Черноморск" и посредника.

Чиновник требовал и получил взятку в $ 250 тыс., сообщает пресс-служба НАБУ

Требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании. В комитете ее кредиторов порт имел большинство голосов.

Компания вела переговоры с частными инвесторами. Для их привлечения должно было быть согласование комитета кредиторов. Руководитель порта от одного из инвесторов потребовал плату.

Взял в посредники другого кредитора, который получил взятку для дальнейшей передачи.

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Их задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Во вторник, 8 декабря, детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили бывшего чиновника Николаевоблэнерго на предложения взятки председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко.