Руководителя порта поймали на взятке

10 декабря задержали руководителя морского торгового порта "Черноморск" и посредника.
Чиновник требовал и получил взятку в $ 250 тыс., сообщает пресс-служба НАБУ
Требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании. В комитете ее кредиторов порт имел большинство голосов.
Компания вела переговоры с частными инвесторами. Для их привлечения должно было быть согласование комитета кредиторов. Руководитель порта от одного из инвесторов потребовал плату.
Взял в посредники другого кредитора, который получил взятку для дальнейшей передачи.
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Их задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Во вторник, 8 декабря, детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили бывшего чиновника Николаевоблэнерго на предложения взятки председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко.
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