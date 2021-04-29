СБУ схватила агентов ЛНР, готовивших теракт

СБУ пресекла деятельность вражеской агентурной сети.

В группировку входили граждане Украины, которые выполняли задания контролируемого российскими спецслужбами так называемого МГБ ЛНР в зоне ООС, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Вражеские агенты, за денежное вознаграждение, собирали и передавали кураторам разведывательную информацию о расположении, передислокации, количестве личного состава, вооружения и военной техники подразделений ВС Украины. Также члены сети готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины на территории Луганской области путем отравления военнослужащих химическим веществом", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

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По результатам проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъяли вещественные доказательства преступной деятельности - средства конспиративной связи, топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами разведывательных устремлений, материалы переписки между членами сети и сотрудником так называемого МГБ ЛНР.

Агентам объявили о подозрении. Следствие продолжается.

Мощную хакерскую атаку на госорганы Украины предупредила СБУ. Нападение планировали российские спецслужбы. Киберспециалисты СБУ установили, что российские кураторы "наняли" хакера из Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение о конфиденциальном сотрудничестве.