 
Ексклюзивы
1/5
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 180
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 369
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 720
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 1026
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 648
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 387
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 99
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 810
Фото
Все фото
9
6
6
4
3
СБУ схватила агентов ЛНР, готовивших теракт
СБУ схватила агентов ЛНР, готовивших теракт
Огонь полностью уничтожил пассажирский автобус в Киеве: кадры пожара
Огонь полностью уничтожил пассажирский автобус в Киеве: кадры пожара
Пропавшего свидетеля по уголовному делу нашли закопанным в лесу
Пропавшего свидетеля по уголовному делу нашли закопанным в лесу
В масштабном ДТП сошлись легковушка, грузовик и маршрутка
В масштабном ДТП сошлись легковушка, грузовик и маршрутка
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
В Киеве под застройку уничтожают вековые дубы: фото вырубки
Видео
Все видео
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
Подросток брызнул в учительницу из газового баллончика: что говорят в школе
Подросток брызнул в учительницу из газового баллончика: что говорят в школе
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Неадекват возле McDonald's размахивал пистолетом, в кармане была граната
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Водитель эвакуатора "наплевал" на ПДД и угрожал сломать пальцы
Интервью
1/5
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 180
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 369
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1170
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 981
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 315
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 16:16

СБУ схватила агентов ЛНР, готовивших теракт
9

  Комментировать

СБУ пресекла деятельность вражеской агентурной сети.

В группировку входили граждане Украины, которые выполняли задания контролируемого российскими спецслужбами так называемого МГБ ЛНР в зоне ООС, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Вражеские агенты, за денежное вознаграждение, собирали и передавали кураторам разведывательную информацию о расположении, передислокации, количестве личного состава, вооружения и военной техники подразделений ВС Украины. Также члены сети готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины на территории Луганской области путем отравления военнослужащих химическим веществом", - говорится в сообщении.

В группировку входили граждане Украины, которые выполняли задания, контролируемого российскими спецслужбами так называемого МГБ ЛНР в зоне ООС
Фото: ssu.gov.ua
В группировку входили граждане Украины, которые выполняли задания, контролируемого российскими спецслужбами так называемого МГБ ЛНР в зоне ООС
В группировку входили граждане Украины, которые выполняли задания, контролируемого российскими спецслужбами так называемого МГБ ЛНР в зоне ООС
В группировку входили граждане Украины, которые выполняли задания, контролируемого российскими спецслужбами так называемого МГБ ЛНР в зоне ООС
В группировку входили граждане Украины, которые выполняли задания, контролируемого российскими спецслужбами так называемого МГБ ЛНР в зоне ООС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакер "охотился" на персональные данные СБУшников

По результатам проведения обысков по месту жительства злоумышленников изъяли вещественные доказательства преступной деятельности - средства конспиративной связи, топографические карты и схемы местности с обозначенными объектами разведывательных устремлений, материалы переписки между членами сети и сотрудником так называемого МГБ ЛНР.

Агентам объявили о подозрении. Следствие продолжается.

Мощную хакерскую атаку на госорганы Украины предупредила СБУ. Нападение планировали российские спецслужбы. Киберспециалисты СБУ установили, что российские кураторы "наняли" хакера из Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение о конфиденциальном сотрудничестве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ схватила агентов ЛНР, готовивших теракт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 19370
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7020
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 5931
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 3861
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 3744
Происшествия
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника
 Просмотров: 45
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
"Народный инспектор" с граблями жестко проучил "героя парковки"
 Просмотров: 126
Огонь полностью уничтожил пассажирский автобус в Киеве: кадры пожара
Огонь полностью уничтожил пассажирский автобус в Киеве: кадры пожара
6
 Просмотров: 225
Пропавшего свидетеля по уголовному делу нашли закопанным в лесу
Пропавшего свидетеля по уголовному делу нашли закопанным в лесу
6
 Просмотров: 2314
Полиция вычислила хулиганов, которые превратили вагон метро в курилку
Полиция вычислила хулиганов, которые превратили вагон метро в курилку Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Летом газ для населения не подешевеет
3
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Голосов: 545
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть