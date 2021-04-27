Российские кураторы наняли украинского хакера для атаки на госорганы

Мощную хакерскую атаку на госорганы Украины предупредила СВБУ. НАпадение планировали российские спецслужбы.
Киберспециалисты СБУ установили, что российские кураторы "наняли" хакера из Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение о конфиденциальном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе СБУ.
Хакер имел деньги осуществить вражескую провокацию: в частности, направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением, которое бы поразило закрыты электронные информационные системы госорганов и органов местного самоуправления. Заказчики хотели получить доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры.
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Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников - заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.
Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли: электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения; переписка с кураторами РФ.
Хакеру уже сообщили о подозрении. Следствие продолжается.
СБУ разоблачила хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы. Мужчина действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги".
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