Российские кураторы наняли украинского хакера для атаки на госорганы

Киберспециалисты СБУ установили, что российские кураторы "наняли" хакера из Запорожья Фото: ssu.gov.ua

Мощную хакерскую атаку на госорганы Украины предупредила СВБУ. НАпадение планировали российские спецслужбы.

Киберспециалисты СБУ установили, что российские кураторы "наняли" хакера из Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение о конфиденциальном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе СБУ.

Хакер имел деньги осуществить вражескую провокацию: в частности, направить украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением, которое бы поразило закрыты электронные информационные системы госорганов и органов местного самоуправления. Заказчики хотели получить доступ к информации, которая могла блокировать устойчивую работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

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Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников - заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли: электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения; переписка с кураторами РФ.

Хакеру уже сообщили о подозрении. Следствие продолжается.

СБУ разоблачила хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы. Мужчина действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги".