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пятница, 23 апреля 2021 12:02

Хакер "охотился" на персональные данные СБУшников
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СБУ разоблачила хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы.

Мужчина действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги", сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленником оказался житель Львовской области. На днях он совершил рассылку спам-сообщений в мессенджере WhatsАpp на личные номера сотрудников СБ Украины. Они содержали ссылку на сайт, что хостится с территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций Л/ДНР предлагают денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы
Фото: ssu.gov.ua
СБУ разоблачила хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы
Мужчина действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему «Яндекс Деньги»
Мужчина действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему «Яндекс Деньги»

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По заключению экспертов, архивный документ содержит вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности в log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовых сервисов и аккаунтов соцсетей.

Во время проведения следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли 5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов, компьютерное оборудование с вредным программным обеспечением, мобильные устройства и флэш-накопители, почти 4 тыс. SIM-карт украинских мобильных операторов.

Досудебное следствие продолжается.

В Тернополе мужчина создал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран. Для этого он разработал вредоносное программное обеспечение, направленное на веб-ресурсы более сотни банков и их клиентов. Оно позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на ресурсах и вводили платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях.

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