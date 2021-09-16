СБУ разоблачила подпольный спиртзавод

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали работу нелегального спиртзавода в Днепропетровской области.

Организаторы схемы ежемесячно сбывали более 100 тонн поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Схема продажи поддельного алкоголя действовала в Киевской, Харьковской и Сумской областях. Для изготовления товара злоумышленники использовали контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества.

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Чтобы скрыть сделку, дельцы оборудовали логистический центр по распространению подделки в арендованных складских помещениях на территории Днепропетровщины, а главный офис - в Запорожье.

Во время обысков, представители СБУ изъяли более 16 тонн готовой продукции, ингредиенты, тару для фасовки, документацию и бухгалтерию.

Организаторами схемы оказались четверо жителей Запорожской области.

Служба безопасности Украины задержала мошенников, которые воровали мобильный трафик. Злоумышленники делали международные звонки под видом местных.

Ежемесячно мошенники, которые оказались жителями Одессы, зарабатывали почти $20 тыс.