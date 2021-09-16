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четверг, 16 сентября 2021 14:49

СБУ прикрыла 50 тыс. аккаунтов, распространявших российскую пропаганду
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На Харьковщине прекратили деятельность ботофермы, через которую почти 50 тыс. фейковых аккаунтов распространяли заказные материалы из Российской Федерации.

Организатор с большим опытом в сфере телекоммуникаций успешно наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях, сообщает пресс-служба СБУ.

"Мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну сим-карту он регистрировал до пяти фейковых учетных записей в различных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы получал в рублях через электронные платежные системы", - говорится в сообщении.

Армия ботов распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на Донбассе и дискредитацию украинской власти.

Фото: ssu.gov.ua

По адресу проживания злоумышленника изъяли: компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности, GSM-шлюзы и SIM-банки и 5 тыс. сим-карт украинских операторов связи.

Проверяют причастность задержанного к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

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Прокремлевские тролли использовали десятки сайтов западных СМИ с целью склонить общественное мнение в разных странах в пользу РФ. Мишенью стали более 30 известных онлайн-изданий в 16 странах мира. Размещенные троллями комментарии на этих сайтах затем использовались русскоязычными изданиями в качестве основы для статей.

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