Мошенники за €2 тыс. подделывали документы для "карты поляка"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему изготовления фальшивых документов для выезда и проживания в Польше.

Бизнес по подделке документов, необходимых для получения "карты поляка", организовал житель Черкасской области, сообщает пресс-служба СБУ в Киеве и Киевской области.

"Злоумышленник привлек шестерых сообщников, в том числе сотрудника одного из ЗАГСов и государственного регистратора, которые предоставляли информацию из официальных баз данных. Услуги в интернете выдавали за помощь в поиске польских корней, что имеет юридическое значение для последующего получения документов на постоянное место проживания в Польше. Вместо этого продавали фальшивые документы образца СССР, которые являются основанием для обращения в компетентные органы для получения "карты поляка", - говорится в сообщении.

К злоумышленникам обратилось почти 300 человек. Мошенники изготавливали и передавали им поддельные документы. Стоимость услуги составляла €2 тыс.

В ходе обысков у мошенников изъяли: подготовленные бланки, печати, документы граждан, в том числе паспорта, военные билеты, удостоверения офицера, свидетельства о рождении, специальные устройства для изготовления карт, деньги и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, которые удостоверяют личность.

Фото: facebook.com/ssu.kyiv

Устанавливают других участников схемы, в том числе среди госслужащих.

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В Сумской области разоблачили деятельность двух мошеннических колл-центров, которые использовали звонки операторов, чтобы выведать у людей информацию о банковских счетах. Таким образом обманули украинцев на десятки миллионов гривен. Часть украденных денег злоумышленники переправляли местному криминальному авторитету - "Лере Сумскому". Он бежал из Украины и скрывается от правоохранителей за границей.