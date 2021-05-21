СБУ остановила деятельность ботофермы

Ботоферма распространяла российскую пропаганду. Фото: СБУ

СБУ в Чернигове прекратила деятельность ботофермы с 2,5 тыс. аккаунтов.

Исполнителями руководили организаторы из РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

Боты распространяли фейковые информацию для распространения паники. Пытались дискредитировать украинскую власть и призывали к свержению конституционного строя. Сообщали о фейковых минированиях объектов, в том числе критической инфраструктуры.

Использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который осуществляли сделки в санкционных электронных платежных системах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook удалил ботофермы, которые работали на "Слугу народа"

Правоохранители изъяли семь 16-ти канальных GSM-шлюзов, две сим-банки на 128 карточек каждый, 370 сим-карт российского мобильного оператора и три ноутбука, через которые руководили ботофермой.

СБУ пресекла деятельность сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе. Они занимались разжиганием межнациональной розни и пропагандой сепаратизма, передает СБУ. Агитаторами оказалось пятеро жителей Одессы. Они выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине.