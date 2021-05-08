СБУ обнаружила агитаторов и ботоферму

Фото: СБУ

СБУ пресекла деятельность сети интернет-агитаторов и ботофермы в Одессе.

Они занимались разжиганием межнациональной розни и пропагандой сепаратизма, передает СБУ

Агитаторами оказалось пятеро жителей Одессы. Они выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Сюжеты планировали использовать в российских СМИ. Таким образом создавали нужную пропагандистам картинку накануне майских праздников.

Во время обысков СБУ обнаружила печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима и другую запрещенную продукцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонт постамента с советской символикой спровоцировал скандал

Ботоферму использовали для распространения антиукраинских и других противоправных призывов. Правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику со специализированным программным обеспечением и телекоммуникационное оборудование.

В канун 9 мая напомнили, что в Украине под запретом использование символики тоталитарных режимов. За игнорирование закона предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом сообщает пресс служба МВД Украины.